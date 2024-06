SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La rassegna “Incontri con l’autore“, organizzata dall’associazione “I Luoghi della Scrittura” e dalla libreria “Libri ed Eventi“, patrocinata dalla Regione Marche e dal comune di San Benedetto del Tronto, torna con un nuovo appuntamento a San Benedetto.

Domenica 30 giugno, alle ore 21,30, presso lo chalet Da Luigi, Nicola Gardini presenterà il libro “Studiare per amore. Gioie e Ragioni di un infinito incanto” (Garzanti). Dialogherà con l’autore Giovanna Frastalli.

Nicola Gardini è uno scrittore e pittore che divide la sua vita tra Oxford e Milano. La sua vasta produzione letteraria comprende poesie, saggi, romanzi, memoir e articoli giornalistici. Gardini è anche un apprezzato traduttore di poesia dal latino e da diverse lingue moderne, in particolare dall’inglese; come pittore, lavora prevalentemente con l’olio su tela e su cartone. I suoi interessi spaziano dalla letteratura alle lingue, dall’arte antica a quella moderna e il suo lavoro è caratterizzato da un profondo dialogo tra i vari campi del sapere. Gardini crede nella tradizione, nello studio, nella critica e nella forza delle parole.

Nel libro “Studiare per amore“, Gardini offre una visione innovativa del concetto di studio, portandolo fuori dalle aule scolastiche e liberandolo dai significati deteriori associati all’obbligo e all’imposizione. Per lui lo studio è un atto d’amore, un viaggio di scoperta che parte dall’osservazione della realtà e si estende alla conoscenza profonda di sé stessi e del mondo circostante. Il libro invita a guardare oltre l’apparenza delle cose e a sviluppare un rapporto sincero e profondo con il sapere. Gardini, infatti, sottolinea come la contemplazione della natura, dell’arte e della letteratura possa arricchire la nostra vita e aprirci a nuove possibilità e vede lo studio come un’occasione esaltante per scoprire ciò che crediamo di sapere, ma che in realtà conosciamo molto poco.