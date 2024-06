SAN BENEDETTO – Si torna a gareggiare a San Benedetto, al via il prossimo fine settimana il Campionato Corsa su Pista per la categoria Ragazzi e il Trofeo Skate Italia riservato ai Ragazzi 12. Una vetrina prestigiosa per le giovani promesse del pattinaggio italiano, che vedrà ancora una volta protagonista la città marchigiana, dopo il grandissimo successo e le emozioni del Campionato Strada e di quello Maratona, andati in scena a fine maggio.

Da domani fino a domenica prossima 30 giugno, i 175 metri a curve paraboliche della Pista in cemento resinato di Viale degli Oleandri saranno il teatro della manifestazione, organizzata dalla Asd Pattinatori Sambenedettesi, con il supporto della Federazione Italiana Sport Rotellistici. Numeri importanti per la manifestazione 2024. Oltre 400 atleti iscritti, provenienti da quasi tutte le regioni italiane. Si parte domani dalle ore 16 con le gare Sprint, domenica la chiusura con le prove ad eliminazione. Tutte le gare saranno visibili sulla Fisr TV: PROGRAMMA Venerdì 28 Giugno ore 16/16.05 – ritrovo Giuria e concorrenti – inizio gare 1,5 giri sprint Ragazzi e R12 M/F fino ai quarti Pausa 15’ 1,5 giri sprint Ragazzi e R12 M/F semi-finali Pausa 30’ 1,5 giri sprint Ragazzi e R12 M/F finali Sabato 29 Giugno ore 8.30/8.35 – ritrovo Giuria e concorrenti – inizio gare Gare a punti Ragazzi e R12 M/F qualifiche Premiazioni gara sprint Giro atl. contrapposti Ragazzi e R12 M/F qualifiche ore 16/16.05 – ritrovo Giuria e concorrenti – inizio gare Gare a punti Ragazzi e R12 M/F semi-finali Giro atl. contrapposti Ragazzi e R12 M/F finali Gare a punti Ragazzi e R12 M/F finali Premiazioni gara a punti e Giro atleti contrapposti Americana Rag/Rag 12 M/F qualifiche Americana Rag/Rag 12 M/F finali Domenica 30 Giugno ore 8.30/8.35 – ritrovo Giuria e concorrenti – inizio gare gare ad eliminazione Rag/Rag 12 M/F fasi di qualifica gare ad eliminazione Rag/Rag 12 M/F semi-finali gare ad eliminazione Rag/Rag 12 M/F finali