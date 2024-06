SAN BENEDETTO – Per il quarto anno di fila la Cooperativa On the Road ha ottenuto dall’UNHCR – Agenzia ONU per i rifugiati il logo We Welcome. Questo riconoscimento viene assegnato ad associazioni ed enti pubblici e privati che hanno dato il loro contributo all’inclusione lavorativa dei richiedenti asilo e dei titolari di protezione internazionale.

Il logo è parte del progetto “Welcome. Working for refugee integration“, con il quale UNHCR Italia favorisce l’integrazione delle persone rifugiate nel mercato del lavoro, promuovendo il coinvolgimento del settore privato, in collaborazione con le istituzioni e le organizzazioni della società civile.

“Siamo particolarmente orgogliosi che tra le aziende premiate ci siano anche “Trattoria La Priora di Felicetti Maria” di Grottammare (AP) ed “M Grapich Service Srl” di Controguerra (TE), che abbiamo supportato nella candidatura e con cui collaboriamo da tempo nel nostro territorio. Insieme stiamo costruendo una strada nuova verso una società più inclusiva e solidale, favorendo il concreto inserimento lavorativo e sociale di chi è stato costretto a fuggire da guerre e persecuzioni“.

Mentre il numero delle persone in fuga da conflitti e persecuzioni in tutto il mondo ha raggiunto livelli record, i dati emersi del programma “Welcome. Working for Refugee Integration” rendono evidente come l’inclusione lavorativa dei rifugiati rappresenti una soluzione vantaggiosa per tutti, efficace e sostenibile, dinanzi a una crisi globale senza precedenti.

La Cooperativa On the Road continuerà a lavorare con la stessa passione e determinazione per promuovere l’inclusione e l’integrazione delle persone rifugiate, contribuendo a costruire una società più equa e accogliente per tutti.