GROTTAMMARE – Per una serata i visitatori saranno gli artisti. Con un evento speciale: la pianista di fama internazionale Giuseppina Torre, da sempre impegnata anche nella violenza contro le donne, regalerà una performance a chiusura della giornata. Dalle ore 18 cinque pianoforti saranno posizionati nei luoghi più suggestivi del Vecchio Incasato di Grottammare, uno dei Borghi più belli d’Italia. Pianoforti che potranno essere suonati da chiunque avrà voglia di contribuire all’atmosfera e alla colonna sonora di una serata magica per le vie del Vecchio Incasato.

Cinque pianoforti in cinque location altamente suggestive.

Si inizia da largo Palmaroli, con il primo pianoforte di fronte a un panorama unico, proseguendo poi verso Piazza Peretti, con il secondo pianoforte nello splendido giardino della Salsamenteria.

In Piazza Peretti, la piazza dell’arancio, una postazione sarà sotto le logge, per esibirsi di fronte a uno degli affacci più suggestivi della zona. Il quarto pianoforte si troverà invece di fronte alla Chiesa di Santa Lucia, mentre il quinto sarà posizionato sopra il Torrione della Battaglia, in posizioni dal fascino unico.

Cinque location incredibili in cui chiunque potrà esibirsi, prenotando il proprio slot di 15 o 30 minuti via whatsapp al numero di telefono 366.4521728.

Organizzato e ideato dal Consorzio Vecchio Incasato Grottammare e dalla sua costola V.I.E., Vecchio incasato Eventi, con la direzione artistica di Daniele Gioia e grazie al patrocinio della Città di Grottammare, l’evento giunge alla sua terza edizione e aprirà con la sua atmosfera unica la stagione estiva del Paese Alto di Grottammare, andando a impreziosire una stagione ricca di iniziative della città bandiera blu.

Durante la serata saranno varie le proposte gastronomiche delle attività che fanno parte del Consorzio e che permetteranno agli spettatori e ai suonatori di gustare un aperitivo o una cena con una colonna sonora di eccezione.

Ad impreziosire l’edizione di quest’anno un evento speciale. La pianista e compositrice Giuseppina Torre si esibirà alle 21.30 in largo Palmaroli, in una performance in cui presenterà il suo ultimo album “The choice”.