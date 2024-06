SAN BENEDETTO – Segue nota stampa del Sindaco Antonio Spazzafumo.

La città saluta con affetto Franco Biondi, da anni trasferitosi in Francia dove è deceduto, ma profondamente sambenedettese di cui si è sempre dichiarato innamorato.

Appartenente ad una famiglia di brillanti e generosi imprenditori turistici, ha poi trascorso il resto della sua vita a Parigi e, con la compagna di vita Lucienne, da tutti conosciuta come Lulù, è stato promotore ed animatore del gemellaggio con Alfortville. Innumerevoli, dagli anni ’90 in poi, gli scambi tra le due comunità che hanno visto Franco Biondi e la sua compagna organizzare cerimonie, serate, viaggi di delegazioni di amministratori, cittadini, giovani, tra San Benedetto e Alfortville.

Quando si pensa a sambenedettesi che mantengono intatto il legame d’amore con la loro città nonostante la vita li porti lontano da essa, si pensa a persone come Biondi a cui oggi rendiamo un commosso omaggio. Aveva l’hotel Arlecchino insieme al fratello Giacomo, grande tifoso della Samb.