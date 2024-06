SAN BENEDETTO – Esordio vittorioso in Coppa Italia per l’Happy Car Samb che guadagna l’accesso ai quarti di finale battendo 7-3 il Genova dopo una gara mai messa in discussione. Mister Di Lorenzo schiera dall’inizio il quintetto con Paterniti a porta supportato in campo da Bernardo, Addarii, Raphael Silva e Bokinha.

Nel primo tempo non bisogna aspettare molto per il gol che sblocca la gara: i rossoblu si guadagnano un calcio d’angolo, Bokinha crossa il pallone con il contagiri per Addarii che con grande tempismo trova la deviazione vincente di testa e fa 1-0. Poco più tardi Raphael Silva si guadagna una punizione e dal tiro libero trova una traversaclamorosa.

Trenta secondi dopo arriva il raddoppio: bella azione costruita che vede protagonisti tutti i giocatori dell’Happy Car ed è ancora capitan Addarii con un tiro al volo a trovare il gol per il 2-0. Sul successivo calcio d’inizio il Genova trova una traversa. A tre minuti dalla fine del tempo ci prova ancora Raphael Silva in rovesciata servito da Mascaro ma trova la seconda traversa della giornata. Nel finale Bokinha fa partire un siluro al volo da metà campo ma la sfera va a sbattere violentemente sul palo.

All’inizio del secondo tempo arriva la tripletta di Addarii: Bokinha dalla destra cambia lato per Bernardo con quest’ultimo che alza il pallone verso il capitano, rovesciata ed è 3-0. I liguri rimettono subito in gioco la sfera sulla destra verso Oliva che al volo fa partire una conclusione, il pallone trova una deviazione di una dunetta di sabbia e rimbalza sull’incrocio per poi uscire sul fondo. Passa qualche minuto e arriva il poker rossoblu: Bernardo intercetta la sfera e serve Addarii, tacco illuminante del 21 a chiudere la triangolazione col brasiliano che fa partire il tiro con il destro ad incrociare sul secondo palo e porta il risultato sul 4-0. A pochi minuti dalla fine Oliva colpisce il palo.

Ad apertura del terzo tempo arriva anche il gol di Raphael Silva: ripartenza del brasiliano sulla sinistra che palla al piede si presenta davanti a Balbi e con il piattone destro trova il 5-0. Passa poco tempo e Addarii firma il poker personale: altro assist al bacio di Bernardo per il capitano rossoblu che ancora in rovesciata trova il gol con la complicità di Ciuffi, 6-0.

Il Genova prova a riaprire la gara e sigla il gol del 6-1: lancio con le mani di Balbi che va a sbattere in modo fortuito sul palo, la palla si ferma davanti a Francesia che a porta vuota accorcia le distanze. A metà del terzo tempo Mascaro si guadagna un penalty e col piattone destro lo realizza e fa 7-1. Nel finale i liguri riescono a siglare due gol: uno con Marrale dopo un corner, complice anche una deviazione di Mascaro, e poi con Rossetti di testa che dopo aver deviato una conclusione di Balbi porta il risultato definitivo sul 7-3.

I rossoblu dunque approdano ai quarti di finale di Coppa Italia ed affronteranno venerdì 28 giugno alle ore 21 la vincente tra Catania-Terracina che si disputerà questa sera, giovedì 27 giugno, alle ore 21.