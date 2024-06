SAN BENEDETTO – Con l’arrivo dell’estate, il Museo del Mare si prepara ad accogliere i più piccoli con una serie di laboratori divertenti ed educativi. Ogni giovedì, a partire dal 4 luglio fino al 5 settembre, alle ore 17, il museo organizza attività speciali dedicate ai bambini dai 5 ai 10 anni.

Le iniziative sono molteplici e pensate per stimolare la curiosità e l’apprendimento attraverso esperimenti scientifici, laboratori artistici e archeologici.I piccoli visitatori avranno l’opportunità di esplorare le collezioni del museo in maniera interattiva e coinvolgente, partecipando a visite animate e attività ludiche all’interno delle sale espositive.

L’offerta educativa del Museo del Mare non si ferma neanche durante l’estate, proponendo un luogo in cui le famiglie possono portare i propri figli per imparare divertendosi. Questa iniziativa rappresenta un’ottima occasione per i bambini di trascorrere pomeriggi estivi all’insegna della cultura e della creatività.

Il costo di partecipazione è di sette euro a bambino, ed è necessaria la prenotazione obbligatoria chiamando il numero 353 4109069.

Non perdete l’occasione di far vivere ai vostri figli un’estate ricca di scoperte e divertimento al Museo del Mare.