MONTEPRANDONE – ​​​In una sala consiliare gremita, si è svolta la seduta di insediamento del nuovo Consiglio comunale di Monteprandone. Ha presieduto la prima parte dei lavori Christian Ficcadenti, in qualità di consigliere anziano, quello che ha riportato il maggior numero di voti.

Si è poi proceduto alla convalida del Sindaco e dei Consiglieri eletti che hanno tutti i requisiti di eleggibilità e compatibilità con il ruolo che hanno assunto.

Si è passati poi alla nomina di presidente e vicepresidente del Consiglio comunale. Marco Ciabattoni (Cittadini in Comune) è stato eletto presidente del Consiglio comunale. La vicepresidenza del Consiglio comunale è andata ad Emidio Del Zompo (Noi Moderati).

Dopo il giuramento di fedeltà alla Costituzione, pronunciato con la fascia tricolore come vuole la legge, il sindaco Sergio Loggi ha ringraziato tutti i cittadini presenti e il nuovo Consiglio comunale di Monteprandone, chiedendo collaborazione nel ruolo da Amministratori comunali per la crescita e lo sviluppo del territorio.

A seguire il sindaco Loggi ha dato comunicazione ufficiale della composizione della Giunta comunale indicando nomi e deleghe del vicesindaco e degli assessori.

Christian Ficcadenti è vicesindaco con delega a Patrimonio e Lavori Pubblici. Si occupa di beni immobili comunali, edilizia scolastica, cimitero e servizi cimiteriali, infrastrutture varie, pubblica illuminazione, servizi idrici e fognature.

Integrazione e Pari Opportunità sono le deleghe assegnate all’assessore Stefania Grelli che si occupa nello specifico di politiche sociali, politiche per la terza età, politiche per limmigrazione, emergenza abitativa, borse lavoro, politiche contro la discriminazione di genere, politiche attive del lavoro.

L’assessore Roberta Iozzi è delegata alla Cultura e al Turismo si occuperà di politiche per la crescita culturale, le politiche di promozione ed accoglienza turistica e la valorizzazione del “borgo a colori”.

Al Bilancio è delegato l’assessore Maurizio Maurizi con attenzione a programmazione economica, finanze, tributi, società partecipate, farmacia comunale, pubblicità e affissioni, affari legali.

Daniela Morelli è l’assessore a Istruzione e Personale, in particolare si occuperà di diritto allo studio, politiche per linfanzia, politiche di sostegno alla genitorialità, mense e trasporti scolastici, politiche di sostegno alle disabilità e minori, organizzazione delle risorse umane, rapporti con le organizzazioni sindacali.

Per quanto riguarda i consiglieri, Loggi ha assegnato le seguenti deleghe:

Meri Cossignani è consigliere comunale con delega ad ambiente e qualità della vita (tutela dell’ambiente, politiche energetiche, ciclo dei rifiuti, parchi e giardini, dissesto idrogeologico, tutela degli animali);

Marco Ciabattoni, eletto presidente del Consiglio comunale, avrà la delega a Sport e Impianti Sportivi (gestione e valorizzazione degli impianti sportivi, sviluppo della Cittadella dello Sport, promozione dell’attività motoria, eventi sportivi, relazioni con le società e le associazioni sportive);

Domenico Piunti è consigliere comunale con delega alla Sicurezza (Protezione Civile, Polizia Locale, rapporti con le Forze dellOrdine, politiche di contrasto all’illegalità, manutenzione e segnaletica stradale);

Antonio Riccio è consigliere comunale delegato a Trasporti Pubblici e Partecipazione Democratica (affari generali, trasporti, gemellaggi, servizi informatici, partecipazione e cittadinanza attiva);

Matteo Spinozzi è consigliere comunale delegato alla Mobilità (mobilità sostenibile e alternativa, rete piste ciclabili, aree pedonali, piste ciclopedonali);

Kevin Troiani è consigliere comunale delegato alle Politiche Giovanili (politiche per la promozione dell’aggregazione giovanile e intergenerazionale, Consulta Giovanile e servizio civile).

Il Sindaco Loggi ha conservato tutte le materie non delegate agli Assessori e ai Consiglieri, tra le quali attività produttive, commercio e artigianato, politiche sanitarie, urbanistica, comunicazione istituzionale.

Nel corso della seduta sono stati anche comunicati i capigruppo: Antonio Riccio per Cittadini in Comune, Martina Censori per L’Altra Monteprandone ed Emidio Del Zompo per Noi Moderati.

Prima della conclusione dell’assise, il Consiglio ha eletto membri effettivi della commissione elettorale comunale: Matteo Spinozzi e Antonio Riccio per la maggioranza, Ludovica Gambacorta per la minoranza. Membri supplenti sono stati invece eletti Kevin Troiani e Domenico Piunti per la maggioranza e Riccardo Leli per la minoranza.