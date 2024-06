SAN BENEDETTO – Nella giornata di ieri, 26 giugno, la Samb calcio a 5 si è ritrovata al palazzetto dello sport per il primo allenamento ufficiale della stagione 2024/2025, stagione in cui si vedrà la squadra rossoblù partecipare al campionato di C1.

Mister Francesco Seghetti, coadiuvato dal preparatore dei portieri Cesare Alesi, ha iniziato questo allenamento con un’attivazione muscolare e qualche allungo, poi subito il lavoro col pallone. Torello ad alta intensità, esercitazioni tecniche, scambi in velocità e tiri in porta, per finire poi con una partitella.

Presenti all’allenamento tutte le cariche societarie e il presidente Collini Alessio così si è espresso: “Siamo al 26 di Giugno ed abbiamo già completato la rosa. Abbiamo lavorato bene portando a San Benedetto tutti i giocatori più forti e di maggior prospettiva della provincia. Quello di quest’anno sarà un campionato difficilissimo, ma sono convinto che noi saremo la sorpresa”.

Finito l’allenamento la squadra si è poi ritrovata a cena presso il locale Mojito del proprietario Massimiliano Falasca, Main sponsor della squadra rossoblù.