SAN BENEDETTO- Presso il Circolo Nautico di San Benedetto si è svolto, la sera del 25 giugno 2024, l’incontro di presentazione del nuovo libro di Gianfelice Facchetti dal titolo Capitani. Nonostante il clima non fosse proprio favorevole, numerosi hanno partecipato all’evento organizzato dalle due associazioni I luoghi della scrittura e Incorreggibili Ottimisti. Dopo una breve presentazione di Mimmo Minuto, presidente de I luoghi della scrittura e socio fondatore di Incorreggibili Ottimisti, ha presentato l’incontro, il presidente di quest’ultima, Paolo Perazzoli

Gianfelice Facchetti, scrittore, giornalista, attore e regista teatrale ha approfondito alcuni passaggi di cui tratta il suo libro dal titolo che evoca il ricordo e la memoria di uomini che hanno fatto il calcio e la sua storia, quella dove c’erano gli arbitri e non i VAR o i procuratori sportivi . Queste le sue parole: “Molti di questi capitani appartengono a un calcio in cui non c’era la tv che entra negli spogliatoi e che mette il microscopio su ogni dettaglio di quello che accade in campo. C’erano meno comunicazioni, immagini, parole” aggiungendo “Quello che conta di più del calcio è la tradizione orale che sta in quello che si tramandano i tifosi”.

Un passaggio importante è stato quando Facchetti ha affermato: “Il senso storico che noi abbiamo perso lo percepisci non solo parlando di calcio anche se lì si avverte questo già riferendosi per esempio della Nazionale. Prima il capitano della Nazionale veniva visto come un ambasciatore della repubblica, un ministro degli esteri e non ci si chiedeva chi giocava in Nazionale per scegliere se tifarla oppure no”

Parlando delle prerogative di un capitano ha sottolineato questo aspetto: “L’immaginazione è la capacità di riuscire a vedere un po’più in là cioè riuscire a vedere non soltanto lo svolgimento di una partita ma dove portano le conseguenze dei propri comportamenti quando decidi di caricarti il peso e la responsabilità di una squadra intera e accetti di poter diventare un esempio e una bandiera. Il capitano credo che abbia questo dono, questa capacità anche di immaginazione cioè riuscire ad avere la una prospettiva più ampia nelle cose che fa sia nella quotidianità sia quando gioca e in tutto quello che accompagna il percorso di un atleta anche fuori dal campo”

La domanda del sindaco Antonio Spazzafumo, intervenuto all’incontro, sulla difficoltà di avere un capitano che identifica la squadra, che faccia da bandiera, ha dato allo scrittore la possibilità di fare un interessante confronto tra la situazione calcistica degli anni passati e quella della società attuale: “In un calcio liquido che appartiene a mondo liquido è più difficile avere punti di riferimento, cose che restino al loro posto per avere dei punti fermi costanti. La difficoltà più grande rispetto all’assenza di capitani è che oggi ogni giocatore è un’azienda, ogni giocatore tratta quasi privatamente i diritti di immagine, ha una propria comunicazione quindi un ufficio stampa personale, ha chi gli segue la parte commerciale perché, oltre alla maglia della società, ha dei suoi sponsor. Quindi per ogni giocatore ci sono come minimo 5 o 6 figure che intervengono oltre naturalmente ai soldi in gioco. All’epoca a trattare per il contratto di mio padre andò mio nonno che credo avesse la 5 elementare e ci mise 5 minuti. Non c’erano tutte queste voci che intervenivano. Il giocatore firmava e tutto quello che andava di conseguenza diventava proprietà del club. Oggi siamo anche in un’epoca di individualismo sfrenato. Rimane certo che il calcio è un catalizzatore di emozioni, d’ imprevedibilità”

L’autore ha poi risposto ad altre domande fatte dai presenti parlando anche di qualche personaggio calcistico di cui ha scritto nel libro e che gli è stato chiesto di approfondire