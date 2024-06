MARTINSICURO – A condurre la serata la giornalista Dorotea Mazzetta. Hanno portato i saluti le organizzatrici, cioè la consigliera delegata alla cultura Giuseppina Camaioni e alla biblioteca Valentina Coccia, il sindaco Massimo Vagnoni e la direttrice artistica Valeria Di Felice.

Bilancio positivo per la seconda edizione della rassegna che ha portato quest’anno a Martinsicuro libri di grande spessore e nomi di richiamo nel panorama filosofico e letterario: oltre a Galimberti, il filosofo Ermanno Bencivenga, lo scrittore di Gaza Ahmed Masoud, l’autore di graphic novel Matteo Matteucci con Gioia Bartali, gli scrittori per ragazzi Igor De Amicis e Paola Luciani.

Così hanno commentato le consigliere Coccia e Camaioni «È stata una rassegna meravigliosa e siamo davvero orgogliose del successo raggiunto in soltanto due edizioni. Abbiamo ideato Neon con la precisa volontà di offrire alla cittadinanza una proposta culturale di altissimo spessore, creando una rassegna che non fosse un mero susseguirsi di presentazioni di libri ma un vero e proprio luogo di incontro, di confronto dialogico, di scambio, di crescita. Perché, come ha affermato il professor Galimberti, l’Io esiste e si struttura nella relazione, e in una società volta all’individualismo, noi crediamo fermamente nel potere del libro quale punto di convergenza generazionale e relazionale. Continueremo a lavorare affinché la cultura diventi uno dei tratti distintivi della nostra città.»

Così ha proseguito la direttrice artistica Valeria Di Felice: «Spero che questa rassegna abbia lunga vita perché porta con sé una grande spinta al coinvolgimento dei lettori nel mondo dei libri. Ringrazio chi continua a credere nel valore dei libri, soprattutto quelli che ci aiutano ad allargare l’orizzonte, e chi con la propria presenza e sostegno ha dato un senso, o meglio anima e corpo alla nostra idea di crescita e confronto.»

Neon si avvale della collaborazione della Di Felice Edizioni e dell’Istituto Comprensivo Pertini di Martinsicuro e ha come partner il Punto Einaudi di San Benedetto del Tronto e Nati per leggere Abruzzo. È patrocinato dalla Regione Abruzzo e dalla Provincia di Teramo, ed è finanziato dalla Presidenza del Consiglio Regionale Abruzzese.