di Fulvia De Santis

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nel pomeriggio di sabato 22 giugno, si è svolta la cerimonia di inaugurazione del nuovo “Giardino di tutti”, uno spazio inclusivo sito all’interno del complesso urbano di piazza Kolbe, in zona Cerboni.

All’evento sono intervenuti il sindaco Antonio Spazzafumo, i appresentati di alcune associazioni del territorio, impegnate a promuovere iniziative a sostegno e dei diritti delle persone con disabilità e dei loro familiari.

Il nuovo giardino è dotato di spazi di socializzazione di circa 200 metri quadrati, con alcune panchine posizionate all’ombra di alcuni alberi da pino. Sono inoltre presenti un percorso sensoriale privo di barriere architettoniche e un’area dedicata ai più piccoli, con giochi per lo sviluppo della psicomotricità.

All’evento sono intervenuti anche l’on. Giorgio Fede, il presidente dell’Unione Ciechi, componenti del Comitato di Quartiere S. Antonio, nel cui territorio ricade il parco, e l’assessore alle Politiche Sociali Andrea Sanguigni che ha seguito l’intero ciclo di realizzazione del progetto.

La realizzazione del “Giardino di tutti” ha avuto un costo di circa 90.000 euro di cui 60.000 euro provenienti dal Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità del Ministero per la disabilità.

“Questo è un momento di particolare soddisfazione del mio mandato – ha esordito il sindaco – perché restituiamo alla città uno spazio che per anni è stato lasciato al suo destino. Diamo così nuova vita a questo parco, pensato come spazio di riposo e come luogo per far convivere persone di età e abilità differenti”.

“La speranza è che questo spazio così bello – ha aggiunto il Sindaco – venga preservato dalle aggressioni di ogni tipo. Ai cittadini che lo frequenteranno chiedo di averne cura così come hanno cura di casa loro”.