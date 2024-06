TERAMO – Nella giornata di ieri, 25 giugno, i Vigili del Fuoco di Teramo hanno effettuato circa trenta interventi a causa delle perduranti condizioni di maltempo che hanno interessato l’intero territorio provinciale e in particolare la zona nord della costiera teramana.

Squadre del Comando di Teramo e dei distaccamenti di Roseto degli Abruzzi e Nereto sono intervenute per effettuare prosciugamenti di scantinati e per rimuovere alberi e rami pericolanti. Una squadra del distaccamento di Roseto degli Abruzzi è intervenuta sul lungomare di Giulianova per rimuovere un alto pino marittimo in precarie condizioni di stabilità. Per effettuare l’intervento si è reso necessario l’impiego dell’autoscala inviata sul posto dal Comando di Teramo.

La squadra del Distaccamento di Nereto, con il supporto di una squadra del Comando di Teramo, è intervenuta ad Alba Adriatica e Martinsicuro per rimuovere alberi e rami pericolanti. In serata si è concluso un intervento complesso per rimuovere un grosso albero di cipresso caduto sul tetto di un fabbricato in via Paolucci a Martinsicuro.