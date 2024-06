SAN BENEDETTO – Si preannuncia un super appuntamento coreografico, quello in scena il prossimo sabato 29 Giugno, alle ore 21, presso il Teatro Palariviera di San Benedetto. Un evento imperdibile dal titolo “Dance In The World“, ideato per gli amanti del genere; un viaggio di 35 esibizioni dedicate alle danze del mondo. Dalla nostra Roma passando all’ Europa e ai 5 continenti; un sapiente ed originale collage dedicato alla disciplina globale e all’apertura policulturale.

Gli allievi di tutte le età, dai 3 anni fino all’ età più adulta, saranno assoluti protagonisti di questo spettacolo che abbraccia diverse discipline: dalla danza classica alla moderna, alla contemporanea all’ hip hop, dalla video dance alla ginnastica ritmica.

L’ associazione sportiva Danzarte Cris Academy giunge dunque all’ undicesimo anno di attività, sapientemente diretta dal talento della direttrice artistica Cristina Orsini, coadiuvata dall’ insegnante di propedeutica Sheila Murciano, di hip hop Alessandra Borrello, di video dance Manuela Caporaletti e di ginnastica ritmica Elisabetta Massacci. Lo show sarà condotto da Paulina Pieprzka.

Il meglio di questo galà sarà anche occasione per l’apertura, dedicata alla coreografia, in una neo iniziativa presso piazza Kursaal a Grottammare, il prossimo 10 Luglio, insieme agli amici dell’Artistic Picenum.

L’ingresso all’evento gratuito.