SAN BENEDETTO – In famiglia al ristorante, nei bar o dalla parrucchiera, in compagnia di un libro amico sempre disponibile come alternativa allo smartphone: è questo uno dei tanti effetti positivi del progetto “Comunità fin da piccoli” che sta coinvolgendo gli esercizi commerciali e della ristorazione della Riviera delle Palme per offrire un’alternativa costruttiva ai bambini per un tempo di qualità.

L’iniziativa è molto semplice: pensata dal Centro per la Salute del Bambino, è dedicata alla promozione delle buone pratiche in famiglia, che mette in rete otto città italiane, tra cui San Benedetto, portando la lettura in luoghi tradizionalmente non coinvolti. Una libreria con libri pensati per i bambini da 0 a 6 anni, accoglierà le famiglie nei locali aderenti, l’obiettivo è fare rete per creare ambienti favorevoli e vivere momenti di condivisione e crescita.

E’ un progetto del Centro per la Salute del Bambino CSB, in collaborazione con Unicef Italia e Cooperativa Sociale ASCUR, è finanziato dal CEPELL – Centro per il Libro e la Lettura nell’ambito del bando Leggimi 06, in rete con l’Associazione Culturale Pediatri.

“Esercizi commerciali e realtà fuori dal settore tradizionale della lettura e dei servizi per l’infanzia entrano in sinergia per raggiungere più famiglie possibili e diventare un ponte per stimolare lo sviluppo psicomotorio armonioso attraverso la lettura – sottolinea Cristiana Carniel presidente michelepertutti referente dell’iniziativa- invitiamo tutti a diventare parte attiva di questo progetto supportato e condiviso anche dalla rete locale Nati per Leggere”.

Da oggi Armadio dei Piccoli, Papillon, Il Melograno, Gioca’, Cartoleria Elia, Teorema, Milo Club, Voglia Di, Mani in Pasta, Talamonti Ottica, Caffè Sciarra, Senduiccerì avranno punti informativi e angoli di lettura, favorendo occasioni di benessere e di qualità del tempo crescita. Il progetto coinvolge le città di Trieste, Catanzaro, Cisterna di Latina, Genova, Milano, Montepulciano, Palermo, ed ora anche San Benedetto.