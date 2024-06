GROTTAMMARE – Nella giornata di oggi, 25 giugno, si è reso necessario l’intervento dei bagnini di salvataggio per un bagnante in difficoltà, in zona Ischia a Grottammare.

Un signore è caduto in mare proprio ad altezza della battigia e ha iniziato a bere acqua. Tempestivo l’intervento dei bagnini che, insieme ai familiari dell’uomo, si sono subito accorti di cosa stava succedendo e hanno provveduto a rialzarlo e a condurlo in sicurezza sotto l’ombrellone. Dopo aver buttato fuori l’acqua ingerita, le condizioni sono apparse stabili. Sul posto anche il personale sanitario.

I bagnini intervenuti sono Davide Cavallin, Cristiano Merli e Andrea Sacca.