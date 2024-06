GROTTAMMARE – Evento musicale in programma a Grottammare nell’ambito della rassegna “Piano Piano nel Borgo“, che vede protagonisti cinque pianoforti incastonati per le vie del borgo, disponibili per chiunque voglia suonarli.

Venerdì 28 giugno, alle ore 21.30, la pianista e compositrice Giuseppina Torre si esibirà presso il Vecchio Incasato in un concerto organizzato e ideato dal Consorzio Vecchio Incasato Grottammare e dalla sua costola V.I.E., Vecchio incasato Eventi, con la direzione artistica di Daniele Gioia e con il patrocinio della Città di Grottammare. Il concerto dell’artista siciliana sarà basato sulle composizioni tratte dal suo terzo e ultimo album di inediti “The Choice”, prodotto da lei con la supervisione artistica di Roberto Cacciapaglia. I dieci brani che compongono l’album aprono le porte a un viaggio interiore e invitano a esplorare senza riserve la propria vulnerabilità e a rompere le barriere dell’autoconservazione, abbracciando la bellezza e la forza nel mostrarsi autenticamente fragili.

Da sempre impegnata nella lotta contro la violenza sulle donne puntando, attraverso la musica, sull’importanza della consapevolezza di sé, Giuseppina Torre ha tenuto concerti in Italia e all’estero, suonando anche per Papa Francesco in occasione del Concerto dell’Epifania andato in onda su Rai 1 nel 2014 e in Vaticanopresso la Casina di Pio IV – Pontificia Accademia delle Scienze alla presenza del Cardinale Lorenzo Baldisseri nel 2017. Ha aperto il concerto di Il Volo all’Arena di Verona nel settembre 2019 ed è stata protagonista delle edizioni di Piano City Napoli nel 2020, Piano City Milano nel 2021, Piano City Palermo e La Milanesiana di Elisabetta Sgarbi nel 2022. Prima di “The choice” ha pubblicato “Il Silenzio Delle Stelle” e “Life Book”; è autrice delle musiche del docu-film “Papa Francesco – La mia Idea di Arte” e si è anche aggiudicata diversi premi negli Stati Uniti, dove si è conquistata larghi consensi: Los Angeles Music Awards, Akademia Awards di Los Angeles e 5th I.M.E.A. Awards 2018. Il 3 maggio 2021 le è stata conferita dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine “Al Merito Della Repubblica Italiana”. Dal 22 al 28 aprile 2024 è stata protagonista di un tour in Corea del Sud, dove ha rappresentato l’Italia in occasione dei 140 anni delle relazioni diplomatiche e culturali tra la Corea e l’Italia.

L’ingresso è libero e gratuito fino a esaurimento posti.