SAN BENEDETTO – Si è svolto il 22 giugno il saggio sportivo della ASD World Sporting Academy nel corso del quale si sono susseguiti ben 31 esercizi sulla tematica delle emozioni.

Quasi 200 atleti hanno preso parte alla manifestazione, presentata da Luca Sestili, con una location che si è riempita sempre più nel corso dell’evento. Un grande momento di sport e di unione durante il quale si sono ricordati i numerosi risultati sportivi sia a livello nazionale che internazionale ottenuti dagli atleti partecipanti.

Si ringraziano il Comune di San Benedetto, Luca Sestili per la presentazione, Valentino Partemi per la Scenografia, Condipresto Esca per il sostegno fornito durante tutto l’anno sportivo, Youth D’Élite per i body utilizzati, Geisha di Cava Emanuela per le decorazioni floreali e tutti gli atleti partecipanti.

Un ringraziamento finale ai tecnici che hanno reso possibile la realizzazione dell’evento: Jean Carlo mattoni, Elena Konyukhova, Jessica Helene Mattoni, Sarah Christel Mattoni, Joëlle Elisabeth Mattoni, Maria Elena Piccinini, Serena Sacchi, Alina Artene e Jean Michael Mattoni. Così come ai collaboratori: Beatrice Santori, Laura Addazii, Anna Zorina e Laura Del Governatore.

“Labor Omnia Vincit”

QUI un link per vedere il riassunto del Gran Galà.