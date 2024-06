PORTO RECANATI (MC) – Nella serata del 21 giugno, i Carabinieri della Stazione di Porto Recanati hanno tratto in arresto un 30enne del luogo, già noto alle forze dell’orine e con numerosi precedenti alle spalle per droga, ritenuto responsabile del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

I Carabinieri, che già da tempo seguivano i movimenti dell’uomo, in quanto allertati da alcuni residenti che avevano notato un viavai sospetto di persone presso la sua abitazione, hanno fatto irruzione presso la sua abitazione, ove il trentenne vive con l’anziana madre. A seguito della perquisizione, hanno rinvenuto nella sua disponibilità circa 200 grammi di cocaina e 90 grammi di hashish, oltre a materiale vario per il confezionamento delle dosi.

In suo possesso, inoltre, è stata rinvenuta la somma in contati di euro 345 in banconote di piccolo taglio, presumibile provento di spaccio, e un numero consistente di telefoni cellulari utilizzati, con molta probabilità, per tenere i contatti con gli acquirenti e che saranno analizzati dagli inquirenti per ricostruire la rete di spaccio gestita dal soggetto.

Condotto dai Carabinieri presso il carcere di Ancona-Montacuto, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente, dovrà rispondere davanti al giudice del possesso dell’ingente quantitativo di droga, in sede di udienza di convalida dell’arresto.