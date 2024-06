SAN BENEDETTO – Tomas Gabella è un nuovo giocatore della Samb Calcio a 5!

Estroverso laterale argentino classe 1997, fa della tecnica e del dribbling le sue armi più affilate. Finora si è reso protagonista in serie B con le maglie di Free Time L’Aquila, Forte Colleferro e Dozzese e con quella del Palombara in C1, e non vede l’ora di scendere in campo per la prima volta al PalaSpeca.

È lui l’ultimo rinforzo rossoblù per la prossima stagione.