SAN BENEDETTO – San Benedetto è pronta ad accogliere uno degli eventi sportivi più attesi dell’estate: il torneo di Beach Soccer, che si terrà presso la Beach Arena, ex campo Rodi, dal 28 al 30 giugno. Questa competizione rappresenta la prima delle numerose tappe sui litorali italiani ed è valida per la qualificazione alla finale Nazionale AiCS, che si svolgerà a Ostia Lido dall’1 al 4 agosto.

Il torneo è riservato alle categorie Under 13, Under 15 e Under 17, e vedrà la partecipazione di oltre 200 atleti. Giovani talenti provenienti dagli chalet del litorale e da squadre giunte da fuori città si sfideranno in una serie di partite emozionanti, con l’obiettivo di conquistare un posto nella prestigiosa finale nazionale. La varietà di squadre partecipanti garantisce un alto livello di competizione e spettacolo per tutti gli appassionati di beach soccer.

L’evento è organizzato da AiCS (Associazione Italiana Cultura e Sport), con il supporto tecnico e logistico di Sport in Tour e dall’associazione Stella del Mare. Da oltre 10 anni, Sport in Tour non solo promuove l’avvicinamento dei ragazzi allo sport, ma crea anche un forte senso di

aggregazione tra atleti provenienti da tutta Italia. Questo progetto ha l’obiettivo di favorire il turismo sportivo, unendo la passione per lo sport alla scoperta di nuovi luoghi e culture.

Durante il torneo, gli atleti avranno l’opportunità di vivere un’esperienza unica. Non si tratterà solo di competere in un contesto sportivo di alto livello, ma anche di immergersi nella vita cittadina di San Benedetto. Gli atleti e i loro accompagnatori soggiorneranno negli alloggi della città, creando un ambiente di condivisione e amicizia. Oltre alle partite, avranno il tempo di esplorare la città e le sue bellezze, partecipando a visite culturali e artistiche.