MONTEPRANDONE – Quinto appuntamento per il Festival Noir Piceno 2024 con Massimo Bertarelli che per la prima volta viene a Centobuchi, a cura dell’associazione Alchimie d’Arte con il patrocinio del Comune di Monteprandone e la collaborazione di Avis Monteprandone, Auser insieme Monteprandone con gli sponsor Farmacia San Giacomo e Code Service. L’evento si svolgerà Sabato 29 giugno alle ore 21, presso “Il Giardino dei colori” di Via Gramsci a Centobuchi. Massimo Bertarelli presenterà la sua opera dal titolo “Rosso d’Ischia” (Nero press edizioni).

Massimo Bertarelli, è nato a Milano zona naviglio Pavese. Da oltre quarant’anni vive a Monza.

Milanista ancora prima di nascere, è appassionato di Basket e dello sport in generale. È consigliere direttivo per un’associazione culturale e una di volontariato: per quest’ultima, da anni si spende in attività legate alla scrittura e lettura con i senzatetto, i richiedenti asilo,i carcerati e le “care e dolci nonnine di una casa di riposo”. Appassionato di narrativa da sempre difficilmente legge meno di ottanta libri all’anno. Come scrittore esordisce nel 2011 con il romanzo “ Il fosso bianco ”(Nulla die), replica nel 2016 con “ Mi chiamo Ugo ” (QP edizioni), nel 2018 con “ Rosso d’Ischia ” (Nero press editore) e “ Mi chiamo Simone ” (edizioni della Goccia). Da quest’ultimo romanzo è stato tratto un lavoro teatrale intitolato “ Torno subito ”, andato in scena con quattro repliche al Teatro Binario7 di Monza nel 2019. Altra pubblicazione è datata marzo 2022, “ Kabbalah noir a Milano” ( Fratelli Frilli), Infine “ Due spari al Parco Lambro. La seconda indagine del Tomba tra Milano e l’oltrepò Pavese” ne 2023 Fratelli Frilli editore

La storia

Il ritrovamento di un corpo di un anziano nel piccolo cimitero di Sant’Angelo, a Ischia, dà il via alle indagini della polizia locale, coordinata dal commissario capo Criscuolo. Il cadavere è vestito in maniera trasandata e senza documenti addosso, inoltre dall’autopsia emerge che il decesso non è avvenuto a causa del colpo ricevuto alla nuca, ma a seguito di un infarto. Risaliti all’identità dell’uomo, il commissario e i suoi collaboratori rinvengono all’interno della sua misera abitazione un biglietto che sembra profetizzare ciò che gli è accaduto, insieme a una breve lista con tre nomi e il luogo dov’è morto. Criscuolo e i suoi saranno costretti a scavare nel passato della vittima, portando alla luce un segreto rimasto sepolto per ben cinquant’anni. Su tutto la vita e la bellezza genuina dell’Isola di Ischia che fa da sfondo alle ricerche con i suoi profumi e colori partenopei.

L’evento sarà condotto da Domenico Parlamenti e Enrica Consorti le voci recitanti saranno Patrizia Stella di Mare Giardini e Marcelo Moscoloni. Gli artisti che esporranno nel corso della serata sono Daniele Merli; Carina Pieroni e Francesco Mecozzi. L’ingresso è libero e gratuito. Info: 3285546583.