Di Fulvia De Santis

SAN BENEDETTO – Il quinto appuntamento della rassegna “Incontri con l’autore”, a cura dell’associazione “I luoghi della scrittura”, è stato dedicato alla presentazione del nuovo libro dell’eclettica autrice e cantante Elena Bonelli.

L’incontro è iniziato con l’interpretazione, da parte dell’autrice, di “Er Barcarolo” un canto classico della musica romana basato sugli stornelli romani, per poi passare ad una suggestiva analisi sulla vita della famosa cantante e cabarettista Gabriella Ferri.

“Gabriella Ferri era la voce di Roma”, ha esordito l’autrice, sottolineando l’importanza di far conoscere alle nuove generazioni “la musica del passato e raccontare loro l’importanza di questi personaggi che hanno creato il mondo della cultura e dello spettacolo romano”.

Elena Bonelli, attraverso la narrazione della vita della cantante, ha descritto il contesto storico musicale del tempo, mettendo a confronto la musica popolare napoletana e la musica popolare romana.

La musica partenopea è stata adottata da una famiglia nobile napoletana, gli Aragona. “Alfonso D’Aragona quando arrivò dalla Spagna adottò quei canti spontanei della strada e portò a corte gli artisti e costituì la prima scuola di musica. Così creò una categoria di persone che si dedicassero a quella musica”.

La musica romana, invece, si è fermata al popolo, “è rimasta in strada” – ha spiegato l’autrice – e non ha avuto la stessa fortuna di quella napoletana. In strada nascono gli “stornelli”, di origine provenzale, brevi e immediati, canti popolari da balcone a balcone.

L’incontro è stato caratterizzato da un suggestivo edel pubblico sulla straordinaria vita dell’artista Gabriela Ferri che ha incoraggiato a porre una serie di domande curiose all’autrice.