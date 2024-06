Allo stato sono in corso accertamenti per verificare i motivi alla base della rissa e le responsabilità di ognuno. A ciò seguirà il deferimento all’A.G. dei corrissanti e qualora ne ricorrano i presupposti l’adozione nei loro confronti, da parte del Questore, di un’idonea misura di prevenzione.

Si rappresenta che dal 1° luglio il Commissariato di San Benedetto sarà rinforzato con ben 21 poliziotti di cui 6 trasferiti ufficialmente dal Ministero e 15 inviati di rinforzo fino alla data del 1° Settembre 2024. La permanenza dei reparti di rinforzo si protrarrà per due settimane in più rispetto all’aggregazione dell’analogo periodo dell’anno precedente. Tutto ciò comporterà un aumento dell’organico del Commissariato di oltre il 40%. Oltre i 6 poliziotti assegnati in via definitiva al Commissariato, altri 6 sono stati trasferiti nella zona costiera nei distaccamenti della Polizia Stradale e della Polizia Ferroviaria.

Il coordinamento con le altre forze di polizia, in particolare i Carabinieri, appare un aspetto essenziale per giungere ad un capillare controllo del territorio. L’aumento dell’organico del personale assegnato ed aggregato nella zona costiera evidenzia la massima attenzione che il Ministero dell’Interno, il Prefetto ed il Questore riservano all’intera zona.