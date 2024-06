SAN BENEDETTO – Nella mattinata di sabato 22 giugno, il vicesindaco Antonio Capriotti ha accolto nella sala consiliare del civico Municipio il pluricampione mondiale di kickboxing e muay thai, Jordan Valdinocci.

Valdinocci, che in questi giorni è a San Benedetto per tenere uno stage di formazione dedicato agli atleti di sport full contact, è stato campione del mondo del circuito WKU nel 2021 e del circuito ISKA nel 2023 e 2024. Collabora con il sindacato di polizia SIULP e il 28° reggimento “Pavia” dell’Esercito Italiano con un progetto pilota per l’insegnamento di tecniche di difesa personale ai membri delle Forze Armate e delle Forze dell’Ordine ed è impegnato nel sociale con progetti che lo vedono nelle scuole, al fianco dei giovani a rischio e di atleti paralimpici.

Nel corso dell’incontro, il Campione del Mondo ha lanciato un appello per incentivare la pratica sportiva, sostenendone l’importanza come attività fisica e, soprattutto, come attività formativa capace di insegnare ai giovani la fiducia in se stessi e lo spirito di sacrificio.