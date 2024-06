SAN BENEDETTO – A partire da venerdì 28 giugno la nuova sede di piazza Kolbe inizierà ad accogliere gli uffici della Polizia Municipale.

Si tratta di un trasferimento graduale anche per ridurre i disagi dell’utenza: di volta in volta saranno comunicate con congruo anticipo le date in cui si renderà necessaria la chiusura temporanea dei singoli uffici.