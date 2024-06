ALBA ADRIATICA (TE) – Stanotte, intorno alle 3:45, una squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Nereto, con un’autopompa e un fuoristrada con modulo antincendio, è intervenuta in via Risorgimento ad Alba Adriatica, a seguito dell’incendio di alcune autovetture in sosta.

L’incendio ha avvolto una Mazda 3 e una Volkswagen Golf, parcheggiate a poche decine di metri di distanza l’una dall’altra. A causa del calore e del fumo prodotti dall’incendio, sono rimasti danneggiati anche il portico e il portone di un fabbricato disabitato.

I Vigili del Fuoco hanno spento rapidamente le fiamme che hanno distrutto completamente le due auto coinvolte, evitando ulteriori danni alle altre auto parcheggiate nelle vicinanze.

Sul posto è intervenuta una pattuglia dei Carabinieri di Alba Adriatica per gli adempimenti di competenza.