SAN BENEDETTO- In una calda giornata di inizio estate, lo scorso venerdì 21 giugno 2024, ci ha salutato per sempre, come faceva lui, in modo silenzioso e discreto, don Gianni Anelli. Se ne è andato in punta di piedi, dopo aver combattuto la buona battaglia della fede. Come sacerdote e uomo ha sempre testimoniato dedizione e amore incondizionati a Gesù e alla Chiesa, sua Sposa che ha servito in modo indefesso esercitando il suo ministero sacerdotale. La preghiera ha sempre scandito le sue giornate e le sue opere che ha messo ogni volta sotto la protezione di Maria santissima verso la quale nutriva profondo amore filiale. Ha sempre creduto nella forza e nell’efficacia dei sacramenti, segni sensibili attraverso i quali la Chiesa elargisce la vita divina e per questo lo si trovava quotidianamente nel confessionale dove trascorreva molte ore amministrando il sacramento della Riconciliazione

Restio a onori, cariche e plausi, ha, nel nascondimento, vissuto sempre il comandamento della Carità, guardando a Cristo Crocifisso e cercando di imitarne le orme. Sull’esempio di don Vittorio Massetti, fondatore di Casa Santa Gemma Galgani, don Gianni, ha sempre dichiarato, di aver maturato, fin da piccolo, la sua vocazione sacerdotale della cui alta dignità ha dato splendida testimonianza. Come oro provato al crogiolo, soprattutto e non solo nell’ultimo periodo della sua esistenza, egli ha accettato e vissuto la sofferenza con la pazienza, la mitezza e la consapevolezza di chi dice con san Paolo “Sono lieto delle sofferenze che supporto per voi e completo nella mia carne quello che manca e patimenti di Cristo a favore del suo corpo che è la Chiesa “(Col 1,24)

Nella Cattedrale di San Benedetto, gremita di persone giunte a celebrare le esequie del nostro sacerdote, sabato 22 giugno 2024, ha presieduto l’Eucarestia il Vescovo Carlo Bresciani che, nella sua omelia, ha detto queste parole: “Don Gianni è stato un uomo giusto. Lo affidiamo a Dio nel quale ha creduto e per il quale ha donato tutta la sua vita alla Chiesa nel ministero sacerdotale. Ha sempre confidato in Dio e nella Sua Provvidenza e nei lunghi anni della sua vita è stato fedele alla scelta fatta una volta per sempre”

“È stato un uomo e un sacerdote discreto e intelligente, laborioso, molto stimato dai suoi confratelli sacerdoti e dai fedeli. Non ha mai conservato alcun sentimento negativo ma sempre tanta gratitudine. All’esperienza della casa famiglia Santa Gemma ha sempre collegato la sua vocazione e da essa ha preso i valori che hanno animato la sua vita. Dal carattere mite e dolce, schivo e riservato, di una profonda e autentica spiritualità sacerdotale e diocesana” ha continuato il vescovo delineando ulteriormente i tratti di una vita vissuta nella “povertà non solo materiale ma come atteggiamento che ha ispirato la sua vita” e sottolineando anche come “La gratuità e il servizio per rispondere alla gioia degli altri sono state le caratteristiche della sua vita. L’anima del servizio ce l’aveva profondamente dentro di sé”

Si, Don Gianni nella sua lunga esistenza ma soprattutto ultimamente, quando era impossibilitato a farlo fisicamente, ha vissuto pienamente e ancor più quello che Gesù ha detto “Non sono venuto per essere servito ma per servire” (Mc 10,45) perché nella silenziosa e tacita sofferenza, ha continuato ad amare e, più di prima, a offrire la sua vita per tutti.

Giunto al porto della salvezza alla fine del suo pellegrinaggio terreno, Don Gianni Anelli, è oggi un fulgido esempio di fedeltà, di obbedienza, di umiltà e di fede per la Chiesa in cammino verso il Giubileo