Scienziati nel Pallone “Revival”. Stasera alle 18.30 puntata speciale con le vecchie glorie rossoblu

In onda le interviste ricche di ricordi e aneddoti realizzate dal direttore Nazzareno Perotti in occasione di un piacevole pranzo con alcuni degli ex storici giocatori della Samb, che si è tenuto presso lo chalet 4 sorelle di Grottammare