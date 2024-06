TERAMO – Nella mattinata di ieri, 22 giugno, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Teramo è intervenuta nei pressi di Casale San Nicola, nel comune di Isola del Gran Sasso, per effettuare un intervento di soccorso ad un vitella.

L’animale, mentre era al pascolo in una zona con forti pendenze, perdeva l’equilibrio e rotolava lungo un ripido pendio riportando danni alla colonna vertebrale che le hanno impedito di muoversi. Vista l’impossibilità di recuperare il bovino di oltre sei quintali di peso con i mezzi ordinari, è stata inoltrata la richiesta di intervento di un elicottero del Reparto volo dei Vigili del Fuoco di Pescara, che è giunto sul posto in breve tempo.

Un veterinario ha provveduto a sedare la vitella in modo da consentire agli aerosoccorritori dei Vigili del Fuoco di posizionarla su una rete di salvataggio agganciata al gancio baricentrico dell’elicottero. È stata quindi sollevata da terra e, dopo un breve tragitto in volo, è stata lasciata in un terreno nei pressi della stalla dove è stata presa in cura dal veterinario, chiamato sul posto dall’allevatore proprietario dell’animale.