SAN BENEDETTO- Martedì 18 Giugno ’24, in collaborazione con Il Circolo dei Sambenedettesi, l’associazione culturale I Luoghi della scrittura ha organizzato, presso la Palazzina Azzurra, il primo dei quattro incontri su Giacomo Matteotti per ricordarlo a 100 anni dalla morte.

A intervenire è stato lo scrittore Pino Casamassima, giornalista professionista e autore teatrale, noto al pubblico anche per le sue pubblicazioni sul periodo storico riguardanti la dittatura fascista. Il nostro autore, dopo aver introdotto la tematica e parlato del personaggio Matteotti, ha contestualizzato i fatti accaduti inerenti il suo assassinio e ha svelato il vero motivo per cui era necessario da parte del regime uccidere l’oppositore fascista

Matteotti infatti avrebbe reso noto in parlamento, l’11 giugno del ’24, un giro di tangenti petrolifere provenienti dalla Compagnia americana Sinclair Oil in cui erano coinvolti sia il Duce che Vittorio Emanuele III. Queste le sue parole “Lui stava lavorando ogni giorno al bilancio dello Stato e si sapeva che l’11 giugno avrebbe fatto un intervento oltremodo duro e violento contro il fascismo. Si vociferava che avrebbe spiattellato qualcosa di molto molto pericoloso perché stava lavorando a delle carte che aveva ricevuto a Londra ed erano carte compromettenti per il fascismo che provavano il passaggio di una serie di mazzette, di tangenti petrolifere che arrivavano dagli Stati Uniti per tramite della Sinclair Oil di proprietà del petroliere Rockfeller. Così si sarebbe fatta carta straccia degli accordi fatti dal governo italiano con la Persian Oil controllata dalla British Petrolium per agevolare invece la Sincler Oil. Questo significava avere la concessione dello sfruttamento dei pozzi petroliferi in Libia che stavano sotto il patronato italiano. Poi c’erano una serie di concessioni che avrebbero fatto sì che le bische clandestine sarebbero diventate delle case da gioco regolari. Questi soldi sarebbero arrivati Mussolini per tramite del fratello Arnaldo. Stiamo parlando di una prima trance di 30 milioni di lire che era una cifra enorme all’epoca. Inoltre c’era anche l’implicazione della corona rappresentata dal fatto che Vittorio Emanuele III sarebbe stato inserito nel consiglio dell’amministrazione della Sincler Oil perché avrebbe dovuto firmare il regio decreto per lo sfruttamento dei pozzi petroliferi in Libia”

Nel suo libro “Tempesta. Storia di Giacomo Matteotti”, Casamassima espone le vicende usando due strutture narrative: il romanzo e il saggio. Queste tipologie testuali hanno messo in luce l’aspetto narrativo fondato però sul rigore storico certificato attraverso i documenti.

Rispetto al titolo scelto l’autore ha detto “Io ho chiamato questo libro Tempesta perché lui era così soprannominato dai suoi compagni di partito per la sua indole focosa a livello politico. Lui era una persona mite, tranquilla, economicamente molto elevata tanto che i suoi avversari politici lo chiamavano socialista impellicciato. Lui ha questa passione per una politica del fare che declina tutta la sua esperienza parlamentare”

“Non scinderei la cifra politica dalla sua cifra morale perché Matteotti fece della cifra morale la cifra politica e viceversa. All’interno del partito socialista unitario con Matteotti nasce l’antifascismo. Un antifascismo senza sconti, duro prima di tutto in parlamento dove lui fa 106 interventi. Fu solo in questa sua tenace opposizione al fascismo” ha aggiunto lo scrittore

Alla fine dell’incontro ci sono state alcune domande che hanno dato l’opportunità all’autore di approfondire alcuni aspetti non solo della figura di Matteotti ma anche del contesto storico dei fatti in oggetto