BOLOGNA – Nei secoli la città si è meritata diversi soprannomi: Bologna è “la grassa” perché qui si mangia bene, Bologna è “la dotta” perché qui c’è la prima università del mondo occidentale, Bologna è “la rossa” perché rossi sono i mattoni che la compongono.

Eppure, secondo Luigi Maria Perotti, nessuno di questi si riferisce a quella che è la sua caratteristica più eccezionale: il modo in cui alla gente piace fare le cose insieme. Il regista ha individuato alcune storie che mettono in evidenza, la speciale amalgama che la città dei portici infiniti è in grado di generare.

Il documentario è anche l’occasione per parlare di come la città dove è nata la prima università del mondo occidentale, si prepara alla prossima grande rivoluzione, quella dell’intelligenza artificiale che a breve cambierà il paradigma della formazione.

Tra i protagonisti della puntata ci sono il filosofo Stefano Bonaga; lo scrittore e cantante dei Massimo Volume Emidio Clementi; Alvise Renzini e Lucio Apolito dell’Opificio Ciclope; i “fognaioli” di “Bologna Sotterranea”; la scrittrice Carolina D’Angelo; la vice direttrice del Festival Ritrovato, Cecilia Cenciarelli; Celine Pozzi del laBoratorio “L’Immagine ritrovata”; Anna Fiaccarini, responsabile degli archivi della Cineteca di Bologna; l’attore Leo Mantovani; il produttore cinematografico Stefano Tealdi; Leena Pasanen, direttrice del festival “Mente Locale”; Sara Roversi e Andrea Magelli del Future Food Institute; il regista Paolo Muran; gli ultras del Buon gusto Gian Marco Monti, Filippo Pasotti, Caterina Sambo, Matteo Frascaroli e Andrea Berlingeri; i volontari di Cucine Popolari; il fumettista Giuseppe Palumbo.

Il documentario sarà disponibile su raiplay il giorno dopo la messa in onda su Rai 5 e successivamente andrà in onda su Rai3.

La serie di reportage d’autore “Di là dal fiume e tra gli alberi” è nata con l’obiettivo di raccontare l’Italia attraverso le storie dei suoi abitanti ed è giunta alla sesta edizione, confermandosi un punto di riferimento per l’intrattenimento culturale della rai.

Tutte le puntate sono disponibili su: https://www.raiplay.it/programmi/diladalfiumeetraglialberi .