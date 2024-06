MONTEPRANDONE – L’Istat (Istituto Nazionale di Statistica) comunica che nel Comune di Monteprandone sono in corso due indagini multiscopo su Famiglie e soggetti sociali e I cittadini e il tempo libero che hanno l’obiettivo di approfondire la conoscenza delle strutture e delle dinamiche familiari e le attività ricreative e culturali svolte dai cittadini nel loro tempo libero.

Le rilevazioni restituiranno informazioni utili alla pianificazione di politiche rivolte ai cittadini e al miglioramento della qualità dei servizi loro dedicati e, per questo, è fondamentale darne la più ampia visibilità.

La raccolta dei dati di entrambe le rilevazioni si svolge fino al 4 agosto 2024. Le rilevazioni hanno inizio con la fase CAWI che dura fino al 13 luglio. In questo periodo i cittadini che ha ricevuto una comunicazione a casa possono collegarsi e compilare in autonomia il questionario web.

Dal 24 giugno al 4 agosto, chi non avrà ancora compilato il questionario online verrà contattato telefonicamente da un rilevatore comunale per prendere appuntamento per un’intervista faccia a faccia.

Per maggiori informazioni si può contattare l’ufficio comunale al numero 0735710835.

Di seguito il dettaglio delle due indagini, realizzate sullintero territorio nazionale.

Famiglie e soggetti sociali – L’indagine, condotta in 861 comuni italiani, coinvolge un campione di circa 44mila individui di 18 anni e oltre, di cui oltre un terzo stranieri e, in particolare, provenienti da Marocco, Albania, Cina, Ucraina e Romania. La rilevazione ha lo scopo di approfondire la conoscenza delle strutture e delle dinamiche familiari attraverso l’analisi di diversi eventi e aspetti del ciclo di vita degli individui: i rapporti interni alla famiglia, le reti di relazioni e sostegno, l’affidamento e la cura dei figli, la transizione allo stato adulto, le intenzioni riproduttive e la formazione delle unioni, i percorsi lavorativi e la mobilità sociale.

Maggiori info a questo link https://www.istat.it/it/archivio/4967

I cittadini e il tempo libero – Lindagine, condotta in 794 comuni italiani, coinvolge un campione di circa 25mila famiglie e ha lo scopo di approfondire la conoscenza delle attività ricreative e culturali svolte dai cittadini nel loro tempo libero, come lo sport, la lettura, il cinema, la musica, l’utilizzo delle nuove tecnologie, le attività amatoriali e le relazioni sociali, per comprendere le condizioni del vivere quotidiano e analizzare aspetti rilevanti della qualità di vita delle persone. Maggiori info a questo link https://www.istat.it/it/archivio/5538