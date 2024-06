La Cna di Ascoli Piceno conferma il proprio impegno al fianco delle imprese e del territorio. Sulla scia delle iniziative fin qui intraprese per promuovere le opportunità a disposizione di chi fa impresa, nelle prossime settimane l’associazione territoriale di Ascoli metterà in campo un’importante azione di carattere informativo che, attraverso una serie di incontri in diversi comuni del Piceno in collaborazione con la Regione Marche, la struttura commissariale, la Camera di Commercio delle Marche e gli istituti bancari, contribuirà a far luce su bandi e agevolazioni in grado di favorire lo sviluppo del tessuto economico locale in chiave innovativa.

Con una serie di preziose opportunità a disposizione in ambito regionale, la Cna di Ascoli Piceno ritiene fondamentale mettere al corrente imprenditori e aspiranti tali sugli strumenti a disposizione per sviluppare il proprio progetto di business.

A cominciare dal nuovo bando Borghi 2024, promosso dalla Camera di Commercio e dalla Regione Marche per il ripopolamento delle aree interne attraverso l’avvio di impresa. Con 500.000 euro a disposizione, le micro, piccole e medie imprese delle Marche attive nel commercio, turismo o artigianato artistico potranno richiedere – fino al prossimo 30 luglio – con un contributo in conto capitale pari al 70% delle spese sostenute fino a un massimo di 10.000 euro.

In programma anche, nell’ambito del bando regionale “Innovazione d’impresa nel turismo e sviluppo di cluster”, delle sovvenzioni a fondo perduto in regime de minimis pari al 50% dell’investimento, per un massimo di 100.000 euro per le aziende singole e di 300.000 euro per reti di impresa, stanziate in favore di imprese attive nel turismo, concesse per sostenere spese materiali e immateriali. In questo caso, la scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 10 ottobre 2024.

Ancora poche settimane a disposizione, invece, per prendere parte ai bandi Centri commerciali naturali e Internazionalizzazione, con chiusura in programma rispettivamente il 15 e il 22 luglio e degli interessanti incentivi volti a rivitalizzare i centri storici e sostenere la partecipazione delle imprese a fiere e manifestazioni in Italia e all’estero nel primo semestre del 2024.

Inoltre, l’approvazione della commissione Bilancio del Senato all’emendamento firmato dal commissario alla Ricostruzione Guido Castelli consentirà l’accesso delle Marche tra le Zone Logistiche Semplificate (Zls), portando con sé delle significative agevolazioni e semplificazioni in ambito burocratico per le aziende del territorio.

«Condividere con soci e imprenditori le opportunità a disposizione delle aziende e scaricare opportunamente a terra le risorse stanziate per favorire lo sviluppo imprenditoriale sono alcuni tra i principali obiettivi della nostra associazione – commentano Arianna Trillini e Francesco Balloni, presidente e direttore della Cna di Ascoli Piceno – Le proposte avanzate in questi ultimi mesi e il dialogo costante con le istituzioni si sono tradotti in misure molto valide per il sostegno agli investimenti sul territorio. Attraverso l’attività quotidiana dei nostri uffici e, nelle prossime settimane, alcuni incontri con gli imprenditori locali, la Cna di Ascoli Piceno è costantemente al fianco di chi fa impresa, fornendo consulenza, servizi e risposte concrete».