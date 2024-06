SAN BENEDETTO – Segue comunicato della Samb C5

“Nel pomeriggio di oggi 20 giugno 2024, presso lo studio del commercialista Cavaliere del Lavoro Enrico Perotti, alla presenza dell’avvocato Riccardo Luzi e del notaio Dott.ssa Cristiana Castallo, si è ufficialmente perfezionata la fusione per incorporazione tra la A.S. Sambenedettese Calcio a 5 e il Futsal Caselle. Grazie a questa operazione, la A.S. Sambenedettese Calcio a 5 acquisisce di diritto la categoria appartenuta al Futsal Caselle, ovvero la Serie C1. Siamo entusiasti di annunciare che quindi, dopo ben otto anni, la Serie C1 torna a San Benedetto del Tronto, riportando la nostra città nel campionato che merita. Questo traguardo rappresenta un importante passo avanti per il nostro club e un motivo di grande orgoglio per tutta la nostra comunità”.