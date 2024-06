SAN BENEDETTO – Segue nota stampa firmata dai consiglieri comunali d’opposizione Paolo Canducci e Aurora Bottiglieri

E’ recente la sonora bocciatura della Corte dei Conti Sezione Regionale di controllo all’operazione di acquisto del gruppo SATO deliberata dall’Assemblea della CIIP su proposta del CDA, definita in contrasto con le norme del Testo Unico delle Società Partecipate, eccessivamente estensiva dell’oggetto sociale della CIIP, priva di una valutazione significativa degli impatti sulla struttura organizzativa e sui costi, non coerente con la logica del controllo pubblico e non conseguente a una procedura ad evidenza pubblica.

Fin da subito sia in sede di commissione che di consiglio comunale avevamo evidenziato le tante criticità dell’operazione, chiedendo di sospendere ogni decisione e di procedere a un adeguato approfondimento, ricevendo come risposta dalla presidente del CDA e dal Sindaco che i tempi erano stretti e si doveva procedere.

Appare evidente la gravità e l’inopportunità delle scelte promosse dall’attuale CDA che, secondo logica, dovrebbe prendere atto del giudizio fortemente negativo espresso dalla Corte dei Conti per un’operazione dallo stesso CDA definita strategica e necessaria per garantire un futuro alla CIIP e presentare le dimissioni. Allo stesso tempo i Comuni soci dovrebbero verificare se ci sono gli estremi per promuovere un’azione di responsabilità nei confronti degli Amministratori in considerazione dei costi sostenuti per approvare un’operazione che si è rivelata non rispettosa della normativa in materia di Società Partecipate e assolutamente poco chiara nei suoi aspetti principali, a partire dall’assenza di un vero e proprio piano industriale.

Invitiamo il Sindaco di San Benedetto del Tronto e delle altre città a non soprassedere e a chiedere conto al CDA di quanto avvenuto, impegnandosi per il futuro a garantire i poteri riconosciuti ai Consigli Comunali per permettere agli Enti una effettiva partecipazione nell’amministrazione della CIIP, anche in forza del Regolamento che disciplina i rapporti tra Enti e Società, non limitandosi ad approvare supinamente quanto proposto e deliberato dal CDA.

Paolo Canducci

Aurora Bottiglieri