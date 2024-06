ANCONA – I Vigili del Fuoco sono intervenuti nella tarda serata di ieri, 19 giugno, in via Caduti del Lavoro per un incendio che ha coinvolto un capannone industriale, in zona Baraccola

Secondo quanto riportato dall’Ansa, le fiamme sono divampate con alte colonne di fumo denso e nero. L’intervento dei Vigili del Fuoco è stato complicato anche da alcune esplosioni che si sono udite col divampare dell’incendio, probabilmente derivanti da qualche bombola o da materiale infiammabile presenti all’interno.

Dopo tre ore di lavoro, l’incendio è stato circoscritto e tenuto sotto controllo, ma solo dopo nove ore tutti i focolai sono stati quasi completamente spenti.

Si rende noto che non si segnalano feriti o intossicati, ma che alcune famiglie delle vicine palazzine sono state evacuate in via precauzionale.

Restano da stabilire le cause del rogo, probabilmente riconducibile al materiale ferroso e la carta stoccata, così come altri rifiuti da riciclare, presenti all’interno.

AGGIORNAMENTO

Continua il lavoro delle squadre dei vigili del fuoco impegnate nello spegnimento dell’incendio che ha coinvolto il capannone industriale nella notte. Attualmente sono in corso le operazioni di smassamento e bonifica dei materiali coinvolti.