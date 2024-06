SAN BENEDETTO – La destinazione dell’avanzo di bilancio per le politiche sociali è stato al centro di un confronto tra Amministrazione comunale e rappresentanti di Cgil, Cisl e Uil insieme alle rispettive organizzazioni dei pensionati (Spi, Fnp e Uilpensionati).

Il confronto si è concluso con la stipula di un accordo che integra il protocollo d’intesa sottoscritto il 1° dicembre 2023 in vista dell’approvazione del bilancio di previsione.

L’Amministrazione comunale, rappresentata dal sindaco Antonio Spazzafumo e dall’assessore alle politiche sociali Andrea Sanguigni, ha illustrato il programma di investimenti che il Comune, proprio grazie alla risorse liberate con la destinazione dell’avanzo, intende effettuare nelle politiche sociali: 392.000 euro nelle politiche per i minori, 275.000 euro nelle politiche per la disabilità, 390.000 euro nelle misure di contrasto alla povertà, 105.000 euro a sostegno dell’associazionismo e del volontariato, 680.000 euro nella manutenzione delle strutture sociali per un totale di 1.162.000 euro.

I sindacati hanno preso atto con soddisfazione di questi impegni ed hanno sottolineato la necessità di attuare iniziative specifiche che l’Amministrazione ha accolto positivamente: progetti di promozione della salute delle persone anziani e dell’invecchiamento attivo, un piano di azione locale per prevedere attività a cui anziani e giovani possano aderire coinvolgendo scuole, volontariato e gruppi giovanili. Il piano dovrà indicare non solo i tempi ma anche i luoghi in cui poter realizzare questi progetti.

Tra le proposte messe sul tavolo, eventi con specialisti sul tema dell’alimentazione e degli stili di vita sani, passeggiate sul territorio, investimenti sugli orti sociali, sostegno alla nascita di circoli per anziani .