RECANATI (MC) – I Vigili del Fuoco sono intervenuti alle ore 12 circa di oggi, 19 giugno, in via Passarini, per un incendio trattore e sterpaglie limitrofe.

Le squadre di Macerata e Civitanova Marche con tre autobotti e un 4×4 hanno spento l’incendio con liquido schiumogeno e bonificato l’intera area coinvolta.

Sul posto i carabinieri forestali per i rilievi del caso.