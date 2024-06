MARTINSICURO (TE) – Stamattina, 19 giugno, i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Roseto degli Abruzzi hanno effettuato un intervento in via Don Sturzo a Villa Rosa di Martinsicuro, per la rimozione di un albero caduto su una pubblica via.

Un pino marittimo alto circa 20 metri si è abbattuto su tre auto in sosta. Fortunatamente in quel momento non transitavano persone e pertanto non si sono registrati particolari danni se non alle auto coinvolte.

I Vigili del Fuoco, appena giunti sul posto, hanno lavorato per mettere in sicurezza l’area, lasciando le operazioni di taglio e rimozione dell’albero caduto al personale del reparto manutentivo del comune di Martinsicuro, dovendosi recare urgentemente a Tortoreto Alto dove si è verificato un incendio di sterpaglie nei pressi di alcuni edifici di civile abitazione.