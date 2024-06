ANCONA – A soli 15 giorni dal “Concorso Nazionale di Esecuzione Musicale Città di Ortona“, dove Tommaso D’Angelo ed Elisa Veccia sono risultati vincitori rispettivamente del Primo Premio Cat.B. e del Primo Premio Cat. A, i due ragazzi marchigiani, (Tommaso è di San Benedetto ed Elisa vive ad Acquaviva Picena), si sono cimentati in un’ altra importante competizione pianistica il “Concorso Pianistico Steinway per Giovani Talenti“.

Tommaso D’Angelo ha ottenuto il 2° premio nella categoria C, riservata a pianisti di età compresa fra gli 11 e i 13 anni ed Elisa Veccia il 3°premio nella categoria B riservata a pianisti di età compresa fra gli 8 e i 10 anni.

Il concorso Steinwey si è svolto in Ancona il 15 Giugno scorso, presso Lo Showroom di Roberto Valli, e ha visto la partecipazione di moltissimi giovani pianisti di alto livello, tra i quali hanno appunto brillato di luce propria Tommaso interprete della “Sonata Op. 49 N° 2” di Ludwig van Beethoven e “The Little nigar” di Claude Debussy ed Elisa che ha eseguito il “Minuet N° 2 in G minor” di Johann Sebastian Bach e “Compliment a la Grand Maman” di M. Bonis.

Entrambi i ragazzi hanno ricevuto a fine prova i complimenti dalla competente commissione esaminatrice che non ha mancato di congratularsi anche con la loro brava insegnante, la pianista Sabrina Gentili.

A quest’ ultima va sicuramente il merito di aver preparato i due ragazzi ad affrontare con molta sicurezza questa difficile prova, senza mai lesinare loro né tempo né energie, riuscendo a trarre il meglio da ognuno di loro fino a far acquisire ad entrambi una maturità tecnica e interpretativa che la stessa commissione che li ha premiati, data la loro giovane età, ha giudicato eccellente.

Dietro ogni bravo musicista si sa, c’è sempre un valido insegnante e Sabrina Gentili è nota non solo per essere una docente di grande levatura, ma anche per essere una maestra che si prende cura di ogni allievo in modo minuzioso, con dedizione, attenzione e premura quasi materne e forse è proprio questo il segreto della sua infallibile didattica che rende i suoi ragazzi musicalmente maturi e il più delle volte vincitori.

Numerosi sono infatti gli allievi della Gentili premiati in concorsi pianistici nazionali: Nicolò Santori, Kevin Spurio, Nicole Acciarri, Alessandro Neroni, Marco Bonamassa, Jonathan Calderoni, Lucia Jiang, GioannaZang, Elisa Sofia Abrudan. Tutti ragazzi marchigiani che danno lustro alla nostra regione.