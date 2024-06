MONTEPRANDONE – L’Associazione Sportiva Dilettantistica C’era una volta, per la regia di Maria Egle Spotorno, presenta lo spettacolo teatrale “Innamorati di ieri e di oggi”. L’evento, patrocinato dal Comune di Monteprandone ed inserito nel programma de La Notte Romantica dei Borghi più belli d’Italia, si terrà sabato 22 giugno, alle ore 21:15, presso lAuditorium del Centro Pacetti in via San Giacomo 107 a Monteprandone. L’ingresso è gratuito.

“Abbiamo voluto focalizzarci su un tema parecchio ricorrente quello dell’Amore, rivisitandolo in chiave romantica e, in particolare sotto forma di commedia – spiega la presidente di C’era una volta asd Clelia Spotorno – partendo dai tempi più antichi dalla scena del balcone di Romeo e Giulietta, fino agli sketch celebri nel cinema internazionale. Ad esempio metteremo in scena un frame famosissimo del film Pretty Woman, nel quale Vivien, ragazza di facili costumi, prima interessata esclusivamente al denaro facile, incontra l’Amore vero che ti cambia e ti migliora. Riproporremo anche scene divertenti ed esilaranti del cinema di Totò e Peppino fino ad arrivare ai giorni nostri. Ci sarà spazio per la musica con le colonne sonore dei migliori film che hanno fatto sognare le mamme dei nostri piccoli-grandi attori. Ci sarà tanto divertimento e tante emozioni. Vi aspettiamo”.