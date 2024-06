SAN BENEDETTO – Riscoprire il patrimonio di arte sul mare della città di San Benedetto in modo green e divertente: è l’obiettivo dell’iniziativa “PedalArte sul mare”, in programma domenica 23 giugno sul lungomare, molo sud e zona portuale sambenedettese.

Si tratta di un’originale visita in bicicletta, in collaborazione con la FIAB San Benedetto e con il patrocinio del Comune di San Benedetto, dei principali monumenti che la città di San Benedetto ha dedicato al suo mare: “Lavorare lavorare…” di Ugo Nespolo, il “Monumento al gabbiano Jonathan Livingston” di Mario Lupo e “Il mare, il ritorno” di Paolo Annibali.

San Benedetto è conosciuta per il suo bellissimo lungomare, le spiagge sabbiose, la tradizione marinara: in breve, per il rapporto che da sempre ha con il suo mare, a cui negli anni ha dedicato opere d’arte e monumenti posizionati in punti strategici, proprio sul “waterfront”. Opere di fronte alle quali molti di noi sono passati davanti innumerevoli volte, ma delle quali spesso si sa poco: quando sono state realizzate? Perché si trovano proprio lì? E cosa ha voluto dire l’artista?

“PedalArte sul mare” nasce proprio per rispondere a queste domande e per passare insieme un tardo pomeriggio domenicale all’insegna di uno stile di vita salutare e del rispetto per l’ambiente, con una pedalata in bici molto facile e alla portata di tutti.

Sono previste due partenze, per venire incontro alle diverse esigenze fisiche e logistiche: alle 17.30 in piazza Salvo d’Acquisto (Rotonda di Porto d’Ascoli), dalla quale si percorrerà in bicicletta tutta la pista ciclabile del lungomare e alle 18 davanti al monumento “Lavorare lavorare…”, all’altezza del torrente Albula.

Da qui si percorrerà la pista ciclabile di viale delle Tamerici arrivando al Molo Sud, sede del Museo dell’Arte sul Mare, fino all’altezza del monumento al Gabbiano Jonathan Livingston; percorrendo poi il Molo Sud in senso inverso, si entrerà nella zona portuale, arrivando alla banchina portuale “Malfizia”, luogo simbolo della marineria sambenedettese, dove la pedalata terminerà intorno alle 19.30.

Verranno effettuate tre soste in corrispondenza dei monumenti di Ugo Nespolo, Mario Lupo e Paolo Annibali: in ciascuna di esse i narratori del FAI e alcuni testimoni d’eccezione, tra cui Maristella Lupo (figlia di Mario Lupo) e Piernicola Cocchiaro (direttore artistico del Festival dell’Arte sul Mare), faranno scoprire ai partecipanti la storia e il significato delle opere.

Chiuderà l’iniziativa, per chi lo vorrà, un aperitivo al tramonto presso “Nudo e Crudo”, locale situato proprio sulla banchina “Malfizia”, con frittura e tapas di pesce.

Il contributo di partecipazione richiesto è di 3 € per iscritti FAI o FIAB, o 5 € per non iscritti (gratis per bambini fino a 12 anni), da versare direttamente in loco; la quota è comprensiva di assicurazione FIAB per i ciclisti.

L’aperitivo presso “Nudo e Crudo” è facoltativo e prevede menù al costo concordato di 15 € per il menù adulti (vino o bevanda + frittura di pesce + tapas di pesce) e di 10 € per il menù junior (bevanda + frittura di pesce), previa esibizione del tagliando che verrà fornito all’accreditamento.

È richiesta la prenotazione scrivendo a sanbenedettodeltronto@faigiovani.fondoambiente.it, oppure sul sito FAI prenotazioni al link bit.ly/pedalarte-sul-mare .