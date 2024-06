GROTTAMMARE – Generazione Vincente S.p.A., con il patrocinio del Comune di Grottammare (AP), organizza un Recruiting Day, un evento imperdibile per tutti coloro che cercano opportunità di carriera stimolanti. L’evento si terrà il 25 giugno 2024, dalle ore 10:00 alle ore 16:00, presso la sala consiliare della Città di Grottammare.

Generazione Vincente S.p.A., fondata nel 1998, è un’agenzia per il lavoro che opera su scala nazionale, con più di 100 consulenti specializzati e 35 filiali sul territorio italiano. Si impegna mensilmente a facilitare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro per oltre 10.000 lavoratori.

Il Recruiting Day rappresenta un’occasione preziosa per chi è in cerca di nuove opportunità di lavoro. I partecipanti avranno l’opportunità di incontrare i responsabili delle Risorse Umane di Generazione Vincente e valutare le numerose proposte di lavoro. Durante l’evento, i candidati potranno sostenere colloqui diretti con i recruiter, esplorando le numerose posizioni aperte.

Per coloro che non possono partecipare fisicamente, sarà possibile prenotare colloqui online nei giorni successivi all’evento. Per prenotare un colloquio online, è sufficiente inviare una richiesta all’indirizzo e-mail: ascoli@generazionevincente.it.

“Il nostro obiettivo è supportare i candidati nel loro percorso professionale, offrendo opportunità concrete e stimolanti. Invitiamo tutti coloro che sono alla ricerca di un lavoro a partecipare al nostro Recruiting Day e a sfruttare al massimo questa occasione.”

