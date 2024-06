Gli ospiti della serata saranno i seguenti: Paolo Di Paolo , con il suo libro “Romanzo senza umani” (Feltrinelli), Donatella Di Pietrantonio , con “L’età fragile” (Einaudi), Tommaso Giartosio , con “Autobiogrammatica” (Minimum fax), Raffaella Romagnolo con “Aggiustare l’universo” (Mondadori), Chiara Valerio , con “Chi dice e chi tace” (Sellerio) e in fine, ma non per importanza, Dario Voltolini , con “Invernale” (La nave di Teseo).

Quest’anno, come da tradizione, l’evento coinvolgerà i giovani del Liceo Classico Leopardi e del Liceo Scientifico Rosetti. Questi studenti, membri della giuria del Premio Strega Giovani 2024 vinto da Donatella Di Pietrantonio, hanno contribuito alla selezione dei finalisti. Tra loro spicca Ludovico Colletta del Rosetti, vincitore del premio “Leggiamoci Fiction for Future” per il miglior racconto su un futuro di pace e sostenibilità, in linea con i valori del Premio Strega.