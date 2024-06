SAN BENEDETTO – Il Sindaco Antonio Spazzafumo dà il via ad un ciclo di incontri dal nome “A tu x tu col sindaco”.

Il primo appuntamento è domani, mercoledì 19 giugno, dalle ore 18:30 alle ore 19:30, presso lo Chalet Da Luigi.

Un momento di confronto e di conoscenza per parlare di idee, rimostranze e soluzioni e per ascoltare in prima persona le voci dei cittadini.

Il Sindaco invita i cittadini interessati a presentarsi a questo primo incontro.

Non è necessaria la prenotazione.