Monteprandone, in arrivo 864 mila euro di fondi Pnrr per un nuovo asilo nido

La scuola per l'Italia di domani per potenziare l'offerta dei servizi di istruzione, dagli asili nido alle università, investimento 1.1 relativo al Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia, finanziato dall'Unione europea, Next Generation EU

di Leonardo Delle Noci