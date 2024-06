SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si apre mercoledì 19 giugno, alle ore 21, presso il CineTeatro San Filippo Neri di San Benedetto il Festival Terra Madre 2024 con lo spettacolo “Il secolo è mobile – la storia delle migrazioni in Europa vista dal futuro“, un monologo multimediale di Gabriele Del Grande, prodotto da ZaLab in collaborazione con Cinemazero.

Gabriele Del Grande, scrittore, giornalista e regista, ci accompagna in un viaggio per immagini e parole tra la storia e il futuro delle migrazioni in Europa per provocarci con una visionaria proposta. L’attore racconta le migrazioni dal 2006, da quando ha fondato l’osservatorio Fortress Europe e ha poi viaggiato in una trentina di paesi tra le due sponde del Mediterraneo, il nord Europa e il Sahel. Autore dei libri “Mamadou va a morire”, “Roma senza fissa dimora”, “Il mare di mezzo”, “Dawla” e “Il secolo mobile”, nel 2014 ha ideato e co-diretto il film “Io sto con la sposa“.

Grazie alla collaborazione con la libreria Nave Cervo, durante l’evento sarà possibile acquistare l’ultimo libro di Gabriele Del Grande, “Il secolo Mobile”, da cui è nato lo spettacolo. L’ingresso allo spettacolo è gratuito e non richiede prenotazione.

il programma del festival: https://www.ontheroad.coop/news/eventi/festival-terra-madre-2024-la-3-edizione-dal-15-giugno-al-6-luglio-2024/ Per consultare