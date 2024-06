MACERATA – Nel corso della serata di sabato 15 giugno u.s., nell’ambito di un servizio coordinato a largo raggio per il controllo straordinario del territorio disposto dal Comando Provinciale Carabinieri di Macerata, la Compagnia di Macerata, ha sviluppato una serie di attività attraverso un articolato dispositivo composto dalle pattuglie delle Stazioni, del Nucleo Radiomobile e del Nucleo Operativo, supportate da un’Aliquota del NAS di Ancona.

La finalità del servizio è stata quella di prevenire e reprimere i reati in genere, con particolare riferimento al contrasto dei reati inerenti gli stupefacenti e di quelli contro il patrimonio, il controllo dei luoghi di aggregazione giovanile, il controllo della circolazione stradale per contrastare le violazioni al Codice della Strada, il controllo di esercizi pubblici, soprattutto quelli frequentati da pregiudicati e, infine, il controllo delle persone sottoposte a detenzione domiciliare e a misure di prevenzione e sicurezza.

Nel corso delle operazioni è stata deferita n. 1 persona in stato di libertà per guida in stato di ebrezza, n. 1 locale è stato sanzionato amministrativamente per violazioni di carattere igienico sanitario. Inoltre sono state controllate complessivamente 91 persone, tra le quali 26 cittadini stranieri, controllati 37 autoveicoli, controllate 8 persone agli arresti domiciliari, verificati 30 obiettivi sensibili tra i quali 7 esercizi pubblici nonché elevate n. 3 contravvenzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada.

Nello specifico i militari delle Stazioni di Macerata e Montefano congiuntamente a quelli del NAS di Ancona hanno eseguito un accurato controllo ad un esercizio pubblico del centro cittadino di Macerata. Nella circostanza sono state riscontrate irregolarità di vario genere per le quali il N.A.S. ha contestato al titolare dell’esercizio sanzioni amministrative pari ad un importo complessivo di euro 1.000,00 (mille) per inosservanza dei requisiti generali in materia di igiene, con contestuale segnalazione all’Ast di zona e al Comune di Macerata.

Invece, una pattuglia del Nucleo Radiomobile a Montecassiano – in località Valle Cascia sulla s.p. 361 – Via Mattei, ha proceduto al controllo di un’autovettura, notata mentre procedeva con andatura irregolare. Il conducente, un 33enne di Cingoli, una volta fermato presentava immediatamente la classica sintomatologia dello stato di ebrezza alcolica venendo quindi sottoposto all’accertamento con l’etilometro che evidenziava un tasso alcolico pari a 1,03 g/l. Al trasgressore è stata ritirata la patente di guida e lo stesso è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Macerata per guida in stato di ebrezza. Il mezzo di proprietà, invece, è stato affidato in giudiziale custodia a un passeggero del veicolo risultato idoneo per la guida.

Ai risultati conseguiti durante l’attività di polizia in argomento, si aggiungono anche quelli ottenuti nel corso degli ordinari servizi giornalieri svolti nei giorni precedenti. Di seguito il riepilogo dei fatti salienti:

a. a Macerata il N.O.R. – Sezione Radiomobile ha deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria n. 3 persone per guida in stato di ebbrezza, fermate in periodi diversi e risultate positive all’accertamento del tasso alcolico svolto con l’etilometro, con conseguente ritiro della patente di guida;

b. a Macerata i militari del N.O.R. – Sezione Radiomobile hanno segnalato al Prefetto di Macerata per uso personale di droga un giovane 20enne di nazionalità tunisina fermato per un controllo in Piazza Mazzini e trovato in possesso di circa gr.1,5 di hashish;

c. la Stazione di Cingoli ha segnalato al Prefetto per uso personale di droga due giovani, un 18enne e un 22enne residenti nella Provincia di Ancona, fermati a bordo di un’auto Fiat Punto per un controllo in località Castriccioli e trovati in possesso rispettivamente di gr.0,5 di hashish il più giovane e di gr. 0,6 di hashish l’altro. Al ragazzo 18 enne, quale conducente del veicolo, è stata ritirata anche la patente di guida in relazione alla sanzione amministrativa contestatagli;

d. a Macerata i Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria n. 2 soggetti stranieri per furto aggravato in concorso. Una pattuglia è intervenuta presso la Coop di Via Dante Alighieri ove il personale di vigilanza aveva richiesto l’intervento dei carabinieri poiché aveva notato due persone che si aggiravano in modo ambiguo tra gli scaffali, dai quali hanno successivamente prelevato delle bevande occultandole all’interno di uno zaino, oltrepassando poi le casse senza pagare. I carabinieri hanno accertato che i due, un gambiano di 25enne e un egiziano 40enne, entrambi residenti in città, avevano asportato tre bevande del valore complessivo di circa 10,00 euro, recuperate e restituite all’avente diritto;

e. la Stazione di Treia ha deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per evasione un ragazzo 28enne di Treia sottoposto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione. Una pattuglia ha svolto un controllo alla persona verificando che la stessa non era presente in casa e che, poco dopo, mentre i carabinieri erano ancora sul posto, rientrava con naturalezza con un caffè nelle mani, asserendo di essere stato dal dottore. I militari hanno svolto i dovuti accertamenti verificando che anche nei giorni precedenti il soggetto si era allontanato senza alcun valido motivo dalla sua abitazione per recarsi al bar.