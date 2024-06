L’AQUILA – Nei giorni scorsi il personale della Squadra Mobile di l’Aquila, nell’ambito dei servizi finalizzati al contrasto dello spaccio di stupefacenti nella zona del Parco del Castello, a seguito di un controllo, ha denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso 3 giovani (2 egiziani e un tunisino), trovati in possesso di circa 40 grammi di hashish.

Uno dei ragazzi è stato segnalato, inoltre, perché inottemperante alla misura del divieto di dimora nel Comune di L’Aquila. Nell’occasione, allo stesso è stato notificato il provvedimento del DACUR, scaturito da precedenti controlli, emesso dal Questore di L’Aquila, Enrico De Simone.

Il provvedimento notificato è stato applicato per la pericolosità del soggetto che, con il suo comportamento, ha messo in pericolo l’integrità, la sicurezza e la tranquillità pubblica, ed impone allo stesso il divieto di frequentare, accedere e di stazionare nelle immediate vicinanze di numerosi esercizi pubblici presenti nel centro cittadino ed ai luoghi dove ha commesso illeciti.